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Kızıldeniz kaynıyor: Rusya'dan Yemen hamlesi

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere karşı saldırı başlattıklarını duyurdu. Saldırılar sonrası Husiler de yanıt olarak ABD ve İngiltere üslerine karşı operasyonların başlatıldığını açıklamıştı. Kızıldeniz'de artan tansiyon sonrası Rusya'dan ilk hamle geldi. Rusya, iki devletin Yemen saldırısının uluslararası hukuk ihlali olduğunu ifade ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) toplanmasını talep etti.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 10:23

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 10:23

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze üzerine düzenlediği saldırılar sebebiyle Kızıldeniz'deki ticaret gemilerini hedef alan Yemen'e karşı saldırı başlattıklarını duyurmuştu. Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait hedefleri vurduğu açıklanırken Rusya'dan beklenen açıklama geldi.

"ACİL TOPLANIN"

ABD ve İngiliz ortaklığında başlatılan Yemen saldırılarına Rusya'dan ilk tepki geldi.

Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırısının uluslararası hukuk ihlali olduğu gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep etti.

AMACIN DENİZ TİCARETİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK OLDUĞU AÇIKLANDI

ABD ve İngiltere'nin deniz ticaretini güvenceye alma gerekçesiyle Yemen'e düzenlediği saldırıların ardından Husiler, İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyurdu.

İRAN KINADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırısını kınadı. Kenani, "ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in çeşitli şehirlerine düzenlediği askeri saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı. Saldırıyı, Yemen'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası yasaların ihlali olarak değerlendiren Kenani, şunları kaydetti:

"Bu keyfi saldırı, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığı körüklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Uluslararası toplumdan, sorumlu tepki ve eylemlerle; bölgede savaş, istikrarsızlık ve güvensizliğin yayılmasının önüne geçmesini istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

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