CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Kızıldeniz'deki gerilim konteyner fiyatlarını yükseltti

Kızıldeniz'deki gerilim konteyner fiyatlarını yükseltti

Kızıldeniz rotasının kullanımının azalması Asya, Avrupa ve ABD arasında konteyner fiyatlarını yükseltti.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 16:55

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 16:55

Kızıldeniz'de kargo gemilerine yönelik devam eden tehditler nedeniyle Asya, Avrupa ve ABD arasında konteyner taşımacılığı için kısa vadeli fiyatlar keskin şekilde yükseldi.

Freightos.com'un verilerine göre, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya 40 feet'lik bir konteynırda mal göndermenin spot fiyatı, Aralık ortasında sapmaların başlamasından hemen öncesine göre %173'lük bir artışla 4.000 doları aşmış durumda.

Freightos, Asya'dan Akdeniz'e giden malların maliyetinin 5.175 dolara yükseldiğini ve bazı taşıyıcıların Ocak ayı ortasından itibaren bu rota için 6.000 doların üzerinde fiyat açıkladığını belirtti. Asya'dan Kuzey Amerika'nın Doğu Kıyısı'na olan fiyatlar 40 feet'lik bir konteyner için %55 artarak 3.900 dolara yükseldi.

Freightos araştırma müdürü Judah Levine, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya ve Akdeniz'e yapılan seferlerin Ocak 2019'daki seviyelerinin iki katından daha pahalı olduğunu ancak yine de pandemi sırasındaki zirvelerinin oldukça altında olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da işsiz sayısı arttı Almanya'da işsiz sayısı arttı 03 Ocak 2024 15:27
MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda tüm yeni maaşlar! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda tüm yeni maaşlar! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 03 Ocak 2024 12:07
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 04 Ocak 2024 10:01
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı AÇIKLANDI! Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat! EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı AÇIKLANDI! Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı için talimat! 03 Ocak 2024 11:36
Türk silah üreticisi ihracat hedefini 12’den vurdu Türk silah üreticisi ihracat hedefini 12'den vurdu 03 Ocak 2024 11:23
Petrol fiyatları yukarı yönlü destekliyor Petrol fiyatları yukarı yönlü destekliyor 03 Ocak 2024 10:26
IMF Başkanı: Amerikalılar düşen enflasyonla birlikte ekonomi için neşelenmeliler IMF Başkanı: Amerikalılar düşen enflasyonla birlikte ekonomi için neşelenmeliler 03 Ocak 2024 09:35
ABD LNG ihracatında ilk sıraya yükseldi ABD LNG ihracatında ilk sıraya yükseldi 03 Ocak 2024 09:32
JPMorgan hisseleri dün rekor seviyeye yükseldi JPMorgan hisseleri dün rekor seviyeye yükseldi 03 Ocak 2024 09:29
Avustralya’da konut değerleri ılımlı arttı Avustralya'da konut değerleri ılımlı arttı 03 Ocak 2024 09:27
ABD’de federal hükümetin borcu 34 trilyon dolara ulaştı ABD'de federal hükümetin borcu 34 trilyon dolara ulaştı 03 Ocak 2024 09:25
OPEC+ İzleme Komitesi’nin Şubat’ta toplanması bekleniyor OPEC+ İzleme Komitesi'nin Şubat'ta toplanması bekleniyor 03 Ocak 2024 09:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,98
%0,6983
BORSA
1.002,92
%0,292
ALTIN
998,47
%-0,1529
EURO
995,00
%-0,5
DOLAR
1.028,01
%2,8009
BORSA
1.009,90
%0,9902
ALTIN
1.042,47
%4,2465
EURO
1.031,44
%3,1444
DOLAR
929,92
%-7,0079
BORSA
1.069,79
%6,9794
ALTIN
1.068,74
%6,874
EURO
1.041,52
%4,1521
DOLAR
1.326,53
%32,6528
BORSA
1.807,39
%80,7385
ALTIN
1.651,49
%65,1492
EURO
1.595,83
%59,583
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler