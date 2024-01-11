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KKM'den son 2 ayın en yüksek çıkışı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından bir haftada yaklaşık 50 milyar TL'lik çıkış yaşandı.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 17:02

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 17:02

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından son 2 ayın en yüksek çıkışı yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 626,4 milyar TL'den 2 trilyon 576,5 milyar TL'ye geriledi.

5 Ocak ile biten haftada KKM hesaplarındaki 50 milyar TL'lik çıkış yaklaşık iki ayın en hızlı yüksek meblağı olarak kaydedildi.

Krediler, aynı haftada 11 trilyon 630,3 milyar liradan 11 trilyon 662 milyar lira ya çıktı. Takipteki alacaklar ise 192 milyar TL olarak kaydedildi.

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