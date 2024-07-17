Konut fiyatlarında artış hızında yavaşlama devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, konut fiyatları yıllık bazda %45,05 arttı. Bir önceki ay artış hızı %48,42 seviyesindeydi.

Fiyatlar 2022 yılı Eylül ayında görülen %189,19 artış hızından sonra 2024 Nisan ayına kadar sürekli gerilemişti.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 1273,5 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyatları reel olarak yıllık yüzde 14,9 oranında azaldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1, 2,4 ve 2,6 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 35,3, 53,9 ve 44,2 oranlarında artış gösterdi.