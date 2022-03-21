Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova ile Kiev arasında sürdürülen barış müzakerelerinde henüz büyük bir ilerleme sağlanamadığını söyledi. Peskov, Kiev yönetimi üzerinde etki sahibi ülkeleri Ukrayna'ya müzakerelerde daha yapıcı davranması için baskı yapmalarını talep etti.

Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme için henüz zeminin oluşmadığını da savunan Peskov, "Öncelikle müzakerelerde ciddi bir ilerleme sağlanması gerekli" dedi.

Ukraynalı milliyetçilerin açılan insani koridorlardan sivillerin tahliyesini engellediklerini de savunan Peskov, Kiev'e bu konuda da baskı yapılmasını istedi.