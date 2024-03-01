Küresel karbon salınımı rekor seviyeye yükseldi

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, aşırı kuraklıkların büyük ekonomilerdeki hidrokarbon üretimini engellemesi ve fosil yakıt kullanımında önemli bir artışa yol açması nedeniyle küresel karbondioksit salınımlarının 2023 yılında rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

IEA, enerjiyle ilgili CO2 emisyonlarının 410 milyon ton ya da bir önceki yıla göre %1,1 artarak 2023 yılında 37,4 milyar tona ulaşacağını belirtti. Hidroelektrik enerjinin yerine fosil yakıtların kullanılması artışın karbon salınımındaki artışın %40'ından fazlasını oluşturdu.

Hindistan ve Çin'de kömüre olan aşırı bağımlılık ve salgın sonrası ekonomik toparlanmanın ardından artan elektrik talebi, emisyonları önemli ölçüde artırarak diğer ekonomilerdeki azalmaları dengeledi.

Hindistan'da emisyonlar bir önceki yıla göre %7'den fazla arttı. Çin'de ise enerji yanmasından kaynaklanan emisyonlar %5,2 artarak 12,6 milyar tona ulaştı.