Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ediyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini belirterek, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı.

Söz konusu verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, yarından itibaren yoğunlaşacak bilanço döneminin de hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America ve Wells Fargo'nun yarın şirket finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor.

Dün, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon hedefine tam anlamıyla ulaşabilmesi için bir süre daha kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesi gerekeceğini düşündüğünü söyledi.

Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru gideceğinden emin olduğunda faiz oranlarını düşürebileceğini kaydeden Williams, enflasyonun 2024'te yüzde 2,25'e, 2025'te de yüzde 2'ye düşeceğini öngördüğünü ifade etti.

Williams, kısıtlayıcı para politikasının etkilerini hesaba katarak, ABD ekonomisinin bu yıl yaklaşık 1,25 büyümesini, işsizlik oranının da yüzde 4'e çıkmasını beklediğini bildirdi.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,81'e yükselirken, mortgage başvuruları da yüzde 9,9 artış kaydetti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dün, bir süredir kripto para piyasalarının odağında bulunan, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonuna (ETF) onay verdi.

SEC, spot Bitcoin ETF başvurularını onayladığını duyurmasının ardından SEC Başkanı Gary Gensler, komisyonun Mart 2023'e kadar 20'den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatarak, bunlara benzer yeni bir dizi başvuruyla karşı karşıya olduklarını ancak koşulların değiştiğini ifade etti.

ABD'de federal mahkemenin geçen yıl SEC'in Grayscale'in bu kapsamdaki başvurusunu reddetmesini hatalı bulduğunu anımsatan Gensler, ileriye yönelik en sürdürülebilir yolun spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımını onaylamak olduğunu düşündüğünü belirtti.

Bu gelişme sonrasında, Bitcoin'de oynaklık artarken, şu sıralarda 46 bin doların üzerinde işlem görerek, yaklaşık son 2 yılın zirvesine yakın bir seyir izliyor.

ABD enflasyon verileri öncesinde dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 102,2 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 32 dolardan alıcı buluyor.

Dün yaklaşık 3 baz puan artarak yüzde 4,04'e çıkan ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi, bugün yüzde 4,02 seviyesinde bulunuyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 yüzde 0,57, Dow Jones endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönem para politikasına ve bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Analistler, bu hafta ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerinin takip edildiğini anımsatarak, üyelerden gelen açıklamaların belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmadığını ifade etti.

Buna göre, ECB üyesi Isabel Schnabel, henüz faiz indirimi için erken olduğunu kaydederken, bir diğer ECB üyesi Luis de Guindos mevcut faiz oranlarının enflasyonla mücadelede en büyük yardımcıları olduğunu dile getirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında pozitif seyir hakim oldu.

Japonya'da enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğine ilişkin alınan sinyaller, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para politikasını sonlandırma düşüncesini öteleyebileceği beklentilerini artıyor.

Bu durum, dolar karşısında Japon yeninin değer kaybetmeyi sürdüreceğine yönelik öngörüleri desteklerken, Nikkei 225 endeksi yükseliş eğilimini bugün de sürdürerek 1990'dan bu yana en yüksek seviye çıktı.

Dün, yüzde 0,9 artışla günü 145,8 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 145,4'te seyrediyor.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankasının, üst üste 8'inci toplantısında da politika faizini sabit bırakması, ülkenin pay piyasalarında risk iştahının artmasını destekledi.

Ayrıca, Çin Merkez Bankasının (PBoC ), ekonomik aktivitenin canlandırılabilmesi adına, ülkenin önde gelen ekonomistleriyle bir araya geldiğine yönelik haber akışı risk iştahını destekleyen bir başka faktör oldu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 değer kazancıyla 7.874,16 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bu hafta New York'ta başlayacak olan"Yatırımcı Günleri" toplantılarına çevrildi.

Analistler, toplantıdan gelecek olası haber akışının yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 29,9245'ten günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,9720 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 8.060 seviyelerinin direnç, 7.820 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, aralık ayı TÜFE

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları