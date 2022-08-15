ABD Merkez Bankası Fed'in faizlerde 75 baz puan artışa gittiği 26-27 Temmuz tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları çarşamba günü TSİ 21.00'de yayımlanacak. Tutanakların Eylül ayındaki toplantıda faizlerin ne kadar artırılacağı konusunda bir sinyal verip vermeyeceği merak ediliyor.

FED YETKİLİLERİ HANGİ VERİLERE BAKACAK?

Son toplantıdan bu yana açıklanan enflasyon verileri tahminlerin altında kalırken, istihdam verileri güçlü bir işgücü piyasasına işaret etmiş; faiz artışı fiyatlamaları 50 ile 75 baz puan arasında dalgalanmıştı. Tutanaklar çok net bir tablo ortaya koymasa da, Fed yetkililerinin karar vermek için hangi verilere bakacağı konusunda bir mesaj verebilir.

Fed Başkanı Jerome Powell o toplantıda, ekonominin resesyonda olduğu spekülasyonlarını reddetmiş, 75 baz puanlık bir artış daha yapabilecekleri sinyalini vermişti.

"ENFLASYON VERİSİ DAHA DÜŞÜK BİR ARTIŞA İŞARET EDİYOR"

Bank of America (BofA) ABD Başekonomisti Michael Gapen, maliyet-fayda analizinin, özellikle de enflasyon verilerine bakıldığında, daha düşük bir artışa işaret ettiğini ancak Eylül başında yine güçlü bir istihdam verisi daha açıklanırsa 75 baz puanlık bir artış ihtimalinin güçleneceğini belirtti.

Öte yandan enflasyonun tepe yaptığı beklentisine rağmen artan sayıda yatırımcı, sıkı para politikalarından gevşek para politikasına geçiş tahminlerini 2024'e ötelemeye başladı. BofA'nın cuma günü 75 yatırımcı ile gerçekleştirdiği ankete göre gevşemeye geçişin 2023 yerine 2024'te olacağını öngörenlerin oranı üçte bire yükseldi.

Anket ABD tahvillerini cazip bir korunma aracı olarak görenlerin sayısının da arttığı ortaya koydu. Yine BofA'ya göre faiz artışlarının hız keseceğini öngören yatırımcılar ise hisse ve tahvillerde alıma geçmeye başladı.

EPFR verilerine göre de küresel hisse fonlarına 10 Ağustos haftasında 7,1 milyar dolarlık giriş oldu. Tahviller ise 11,7 milyar dolarlık para girişi yaşadı.