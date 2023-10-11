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Küresel şirketlerden İsrail'deki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı

İsrail-Filistin çatışması sonrası aralarında kruvaziyer şirketleri Royal Caribbean ve Carnival, ABD merkezli kargo şirketi FedEx, UPS ile Zara ve Bershka gibi moda markalarının çatı şirketi Inditex'in de bulunduğu küresel şirketler, Tel Aviv'deki operasyonlarını askıya aldı. Türkiye, Güney Kore, Hollanda, Hindistan, Norveç, Macaristan, Almanya, İngiltere ve ABD'ye ait hava yolu firmaları, İsrail'e doğrudan uçuşları iptal etti.

Oluşturma Tarihi 11 Ekim 2023 11:35

Son Güncelleme Tarihi 11 Ekim 2023 11:35

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar sonrası Tel Aviv'in savaş durumuna geçmesiyle çok sayıda küresel şirket ülkedeki bazı operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı aldı ve personelinden evden çalışmalarını istedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Bu saldırıların ardından Tel Aviv'in savaş durumuna geçmesiyle bazı hava yolu şirketleri İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye başladı. Güney Kore, Hollanda, Hindistan, Norveç, Macaristan, Almanya, İngiltere ve ABD'ye ait hava yolu firmaları, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e doğrudan uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.

Atlanta merkezli Amerikan hava yolu şirketi Delta Air Lines, Tel Aviv uçuşlarını 31 Ekim'e kadar iptal ederken, İsrail'in resmi hava yolu şirketi El Al ülkede başlatılan seferberliğe yardımcı olmak üzere yedek askerleri yurt dışından İsrail'e geri götürmek için daha fazla uçuş yapacağını duyurdu.

THY ve Pegasus Hava Yolları da seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verdiğini açıkladı.

Kruvaziyer işletmecisi Royal Caribbean, bölgedeki birkaç güzergahı değiştirdiğini ve etkilenen misafirlerin doğrudan bilgilendirildiğini ifade etti.

Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden Carnival, bölgedeki çatışmalar nedeniyle seyahat programlarını değiştirme kararı aldı ve İsrail'deki limanlara uğramayacağını açıkladı.

Norwegian Cruise Line Holdings, ekim ayında İsrail'i ziyaret edecek gemileri başka bölgeye yönlendirdiğini ve bölgedeki durumu faaliyetleri için yeniden değerlendireceğini bildirdi.

ABD merkezli petrol ve gaz üreticisi Chevron, İsrail Enerji Bakanlığının talimatı sonrasında ülkenin kuzey kıyısındaki Tamar doğal gaz sahasında üretimi durdurdu.

Wall Street'in önde gelen bankaları JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Bank of America, İsrail'deki personelinin evden çalışmasını istedi. Bank of America ayrıca Tel-Aviv ofisini kapatma kararı aldı, yerel durumu yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.

ABD merkezli uluslararası kargo şirketi FedEx ülkedeki hizmetlerini askıya aldı. UPS de durumu yakından izlediğini, İsrail'e yapılacak ve bu ülkeden gerçekleştirilecek kargo taşımacığını askıya aldığını duyurdu.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, gelecek hafta Tel Aviv'de yapılması planlanan bir yapay zeka zirvesini iptal etti.

İsveçli perakende giyim şirketi H&M, İsrail'deki yerel franchise ortağının ülkedeki tüm mağazalarını geçici olarak kapattığını açıkladı.

Zara ve Bershka gibi moda markalarının çatı şirketi Inditex'in İsrail'deki web sitesinde paylaşılan mesajda, "Mağazalarımız geçici olarak kapalı kalacak ve geri dönüş süreleri yeniden açılmalarından itibaren 30 gün uzatılacak." ifadesi kullanıldı.

İlaç şirketi Eli Lilly and Co, İsrail'de gelişen durumu yakından izlediğini ve etkilenen bölgelerdeki ve yakınındaki meslektaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atacağını bildirdi.

Hayfa Limanı'nın işletmecisi Adani Ports, faaliyetlerine devam ederken, durumun yakından izlendiğini duyurdu.

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