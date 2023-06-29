ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Christine Lagarde, "Enflasyonun, özellikle yurt içi fiyatların istikrar kazandığına ve aşağı doğru hareket ettiğine dair yeterince somut kanıt görmüyoruz" dedi.

ECB Başkanı, enflasyonun hala olduğu yerde duruyorsa muhtemelen faizi Temmuz ayında tekrar yükselteceklerini ifade etti.

ECB, faiz artırımlarını durdurmak için temel bir kriter olarak enflasyonun altında yatan belirleyici bir düşüşün gerekliliğini sık sık belirtiyor.

Lagarte, üretimin ikinci çeyrekte için çok olumlu öngörülmediğine işaret ederek, "Üretimde güçlü bir iyileşme için büyük bir umut yok" dedi.