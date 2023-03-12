Libya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, "güvenlik gerekçesiyle" 2013 yılında durdurulan Libya ekonomisine ilişkin dördüncü madde konsültasyonunun yeniden başladığı ve bu hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Görüşmelerin, IMF heyeti ile Libya'da ilgili kurumlar ve bakanlıklar arasında yürütüldüğü aktarıldı.

IMF, üyeliği devam etmesine rağmen 2013 yılında devrim, savaş ve güvenlik durumları nedeniyle Libya ile görüşmelerini askıya almıştı.

4. MADDE KONSÜLTASYONU NEDİR?

IMF'nin kuruluş anlaşmasına göre, her üye ülkenin 4. Madde Konsültasyon Çalışması çerçevesinde düzenli denetlenmesi gerekiyor.

IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin (genellikle yılda bir kez) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor.

Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın dördüncü maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.