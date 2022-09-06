İngiltere'nin yeni Başbakanı olması beklenen Liz Truss'ın yıllık elektrik ve gaz faturalarının sıradan bir hane halkı için 1971 GBP veya altında tutmak için bir taslak plan hazırladı.

Belgelere göre, Truss'ın hazırladığı taslak plan enerji faturalarının sabit tutulması için gelecek 18 ayda 130 milyar GBP harcanmasını öngörüyor.

İngiltere'de ortalama bir hane halkının enerji faturası 1 Ekim'den itibaren yüzde 80 artarak yıllık 3 bin 548 GBP seviyesine çıkacak.

Truss'ın planına göre enerji tedarikçilerine hane halklarına uyguladıkları enerji fiyatını düşürme yükümlülüğü getirilecek ve hükümet bunu sonucu ortaya çıkacak gelir farklılığı için enerji şirketlerine finansman garantisi sağlayacak.

Bloomberg, Truss'ın İşletmeler Bakanı olarak görevlendirmesi beklenen Jacob Rees-Mogg'un bu planı dün enerji şirketlerinin CEO'ları ile görüştüğünü ve şirketlerin bir vergi getirilmesinden kaçınmak için hükümetin planını kabul ettiklerini öne sürdü.