Geçtiğimiz Cuma günü grev yapan ve 800'den fazla uçuşun iptal edilmesine yol açan Lufthansa pilotları, ücret konusunda anlaşmazlığın devam etmesi nedeniyle bu hafta yeniden greve gidecekler.

5 binden fazla pilotun üye olduğu VC sendikasının verdiği bilgiye göre grev yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kargo uçaklarının pilotları da çarşamba gününden Cuma'ya kadar grevde olacaklar.

VC sendikası pilotlar için bu yıl yüzde 5,5 ücret artışı ve sonrasında enflasyon oranında otomatik artış istiyor.