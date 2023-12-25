Maersk gemilerin Kızıldeniz'den geçişlerine yeniden izin vermeye hazırlanıyor

Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketlerinden biri olan Maersk, ABD öncülüğündeki çok uluslu güvenlik girişiminin Kızıldeniz'de faaliyete geçmesi sonrası, bünyesindeki gemilerin Kızıldeniz rotasını kullanmalarına izin vermeye hazırlanıyor.

Maersk'in Pazar günü yaptığı açıklama şöyle:



"24 Aralık 2023 Pazar günü itibariyle, daha önce duyurulan çok uluslu güvenlik girişimi Refah Muhafızı Operasyonu'nun (OPG), deniz ticaretinin Kızıldeniz / Aden Körfezi'nden geçmesine ve Süveyş Kanalı'nın Asya ile Avrupa arasında bir geçit olarak kullanılmasına bir kez daha izin verecek şekilde kurulduğu ve konuşlandırıldığı teyidini almış bulunuyoruz.



OPG girişiminin faaliyete geçmesiyle birlikte, gemilerin hem doğu hem de batı yönünde Kızıldeniz'den geçişlerine yeniden izin vermeye hazırlanıyoruz."