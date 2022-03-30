Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya'nın "tamamen öngörülebilir" olarak nitelediği Batı'dan gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

Bölgesel paraların kullanılması döneminin gelmekte olduğunu belirten Medvedev, ülkelerin yeni finans dünyasın düzenine karar vermeleri gerektiğini vurguladı. Medvedev, "Finansal düzen kesinlikle aynı şekilde devam edemez. Güncellenmiş bir finansal sistemi ihtiyaç var" diye konuştu.

Rusya'yı dünya katma değer zincirinden izole edilme çabaları bulunduğunu ancak bunun imkansız olduğunu savunan Medvedev, "Evet, Rusya'nın önünde başa çıkması gereken gerçek zorluklar var. Ancak Rusya küresel olarak sınırlanamaz" dedi.

Medvedev, Rusya'nın enerji ihracatına getirilen yasakların Batılı tüketicileri vurduğunu da söyledi.