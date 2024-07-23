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Mercer yatırım yetkilisinden Fed öngörüsü

Mercer LLC'nin baş yatırım yetkilisi Hooman Kaveh, seçim yarışının kızışmasının Fed'in faizleri sabit tutma olasılığını artırdığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 23 Temmuz 2024 09:10

Mercer LLC'nin baş yatırım yetkilisi Hooman Kaveh'e göre, Fed'in giderek kızışan ABD seçim yarışına girmek yerine yılsonuna kadar faiz oranlarını sabit tutma ihtimali giderek artıyor.

Kaveh, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "Fed başkanı olsaydınız, 'olduğumuz gibi kalalım, başkanlık seçimleri sonrasına kadar beklemede kalalım' demek size cazip gelirdi" dedi.

Kaveh, varlık yöneticisinin hala yıl sonundan önce iki ABD faiz indirimi beklediğini söyledi. Ancak, Başkan Joe Biden'ın seçim yarışını bırakması ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris ile mücadele edecek olması nedeniyle bu senaryonun değişme potansiyeli olduğunu ifade etti.

Kaveh, "Ekonomik büyüme sağlam, istihdam biraz düşüş eğilimi gösterse de iyi ve enflasyon kendi halindei. İşler yolunda gittiği sürece, ki öyle görünüyor, ve Fed'in mevcut politikası herhangi bir yerel ya da uluslararası faktör üzerinde aşırı baskı yaratmadığı sürece, bence muhtemelen rahat bir şekilde yerlerinde oturabilirler." dedi.

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