Global piyasalarda yılın ilk çeyrek dönemine merkez bankalarının aldığı faiz kararları damgasını vurdu. Merkez bankalarının faiz kararlarından yarıdan fazlası artırım yönünde oldu.

2022 YILINDA 164 FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Yılın ilk üç ayında merkez bankaları tarafından 164 faiz kararı açıklandı. Bu kararların 83'ü faiz artırımı yönünde olurken, 80'i faizi değiştirmeme yönünde çıktı.

SADECE ÇİN FAİZ İNDİRİMİ KARARI ALDI

Bu yıl sadece bir merkez bankası faiz indirim kararı aldı. Çin Merkez Bankası yılın ilk ayında faizi 10 baz puan aşağı çekti.

Geçen yılın son 4 toplantısında toplam 500 baz puan faiz indirimine giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), bu yılın ilk üç toplantısında faizi değiştirmemeyi tercih etti.

ABD Merkez Bankası(Fed), 3 yıllık aranın ardından ilk kez Mart toplantısında 25 baz puan faiz artırımına gitti.

Bu dönemde İngiltre Merkez Bankası(BoE) iki toplantısında da faiz artırımı yönünde karar verirken, Avrupa Merkez Bankası(ECB) ve Japonya Merkez Bankası(BoJ) faiz değiştirmeme yönünde karar aldı.

FED 6 KEZ DAHA FAİZ ARTIRIMI YAPABİLİR

Merkez Bankaları önümüzdeki süreç için de faiz artırım yönünde sinyaller vermeye devam ediyorlar. Fed'in kararında bu yıl için 6 faiz artışı yönünde sinyal geldi.

Yılın ikinci çeyrek döneminin ilk faiz kararları önümüzdeki hafta Avustralya, Romanya, Polonya, Sri Lanka, Sırbistan, Peru ve Hindistan'dan gelecek.