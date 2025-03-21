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Merkez Bankası likidite senetleri ihraç edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesi 91 güne kadar likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2025 16:29

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2025 16:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından yapılan likidite senetleri ihracına ilişkin duyuruda Bankanın parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiği aktarılan duyuruda, "24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacaktır." ifadesine yer verildi.

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