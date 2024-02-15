CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Merkez Bankası rezervleri 135 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 135 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 9 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 517 milyon dolar azalışla 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 15:02

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 15:02

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre, 9 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86 milyar 366 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalışla 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara indi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
05.01.2024 47.638 91.973 139.612
12.01.2024 47.810 91.990 139.799
19.01.2024 47.725 90.366 138.091
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
02.02.2024 48.905 86.538 135.444
09.02.2024 48.561 86.366 134.927

İlginizi Çekebilir
ABD’de talebin zayıflaması Brent petrolün fiyatını düşürdü ABD'de talebin zayıflaması Brent petrolün fiyatını düşürdü 15 Şubat 2024 09:49
Yellen: Amerikalılar güçlü ekonomiye ve artan ücretlere odaklanmalı Yellen: Amerikalılar güçlü ekonomiye ve artan ücretlere odaklanmalı 15 Şubat 2024 09:35
Arjantin’de enflasyon artış hızı aylık bazda geriledi Arjantin'de enflasyon artış hızı aylık bazda geriledi 15 Şubat 2024 09:32
Fed Başkan Yardımcısı Barr: Yüzde 2 enflasyona dönüş yolu inişli çıkışlı olacak Fed Başkan Yardımcısı Barr: Yüzde 2 enflasyona dönüş yolu inişli çıkışlı olacak 15 Şubat 2024 09:30
Biden’in LNG ihracatlarına onay yetkisinin alınması oylanacak Biden'in LNG ihracatlarına onay yetkisinin alınması oylanacak 15 Şubat 2024 09:27
Japonya ’üçüncü büyük ekonomi’ unvanını kaybetti Japonya 'üçüncü büyük ekonomi' unvanını kaybetti 15 Şubat 2024 09:20
İngiltere kamu harcamalarında yeni bir kesintiye gitmeyi planlıyor İngiltere kamu harcamalarında yeni bir kesintiye gitmeyi planlıyor 15 Şubat 2024 08:58
Bundesbank Başkanı Nagel: ECB hedefine en geç 2025 yılında ulaşacak Bundesbank Başkanı Nagel: ECB hedefine en geç 2025 yılında ulaşacak 15 Şubat 2024 09:08
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Şubat 2024 10:03
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 15 Şubat 2024 09:28
Hedge fonlar büyük teknoloji şirketlerini portföylerine eklediler Hedge fonlar büyük teknoloji şirketlerini portföylerine eklediler 15 Şubat 2024 09:18
Los Angeles limanında ticaret artışı sürüyor Los Angeles limanında ticaret artışı sürüyor 15 Şubat 2024 09:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.017,51
%1,7512
BORSA
1.003,31
%0,3312
ALTIN
1.001,52
%0,1515
EURO
999,19
%-0,081
DOLAR
1.043,87
%4,387
BORSA
1.017,45
%1,7446
ALTIN
1.055,24
%5,5236
EURO
1.065,48
%6,548
DOLAR
1.155,82
%15,5824
BORSA
1.077,79
%7,7786
ALTIN
1.081,83
%8,1833
EURO
1.075,89
%7,589
DOLAR
2.048,89
%104,8891
BORSA
1.820,89
%82,0887
ALTIN
1.671,73
%67,1725
EURO
1.648,49
%64,849
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler