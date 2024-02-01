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Merkez Bankası rezervleri 137,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

Oluşturma Tarihi 01 Şubat 2024 14:54

Son Güncelleme Tarihi 01 Şubat 2024 14:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre, 26 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 930 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
05.01.2024 47.638 91.973 139.612
12.01.2024 47.810 91.990 139.799
19.01.2024 47.725 90.366 138.091
26.01.2024 48.007 89.154 137.161

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