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Merkez Bankası rezervleri 150,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar düşüşle 150 milyar 413 milyon dolara indi.

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2024 15:26

Son Güncelleme Tarihi 29 Ağustos 2024 15:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 23 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 431 milyon dolar düşüşle 90 milyar 715 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 16 Ağustos'ta 94 milyar 146 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 929 milyon dolar artışla 58 milyar 769 milyon dolardan, 59 milyar 698 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 502 milyon dolar azalarak 152 milyar 915 milyon dolardan, 150 milyar 413 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
21.06.2024 59.127 88.495 147.622
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
12.07.2024 59.451 94.345 153.796
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
26.07.2024 56.104 91.907 148.011
02.08.2024 57.895 92.491 150.386
09.08.2024 57.903 92.330 150.233
16.08.2024 58.769 94.146 152.915
23.08.2024 59.698 90.715 150.413

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