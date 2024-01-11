CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar azalışla 139 milyar 612 milyon dolara indi.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 15:05

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 15:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Açıklanan verilere göre, 5 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 857 milyon dolar azalışla 91 milyar 973 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervler, 29 Aralık'ta 92 milyar 830 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 593 milyon dolar azalarak 48 milyar 231 milyon dolardan 47 milyar 638 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 449 milyon dolar azalışla 141 milyar 61 milyon dolardan 139 milyar 612 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
08.12.2023 46.864 94.509 141.374
15.12.2023 47.129 95.399 142.528
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
05.01.2024 47.638 91.973 139.612

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 11 Ocak 2024 10:02
Küresel piyasalar ABD’nin enflasyon verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı 11 Ocak 2024 09:17
Çin MB’den yuana destek Çin MB'den yuana destek 11 Ocak 2024 09:04
İngiltere nükleer santral inşa edecek İngiltere nükleer santral inşa edecek 11 Ocak 2024 09:02
Güney Kore’den faiz kararı: Üst üste 8’inci toplantıda sabit kaldı Güney Kore'den faiz kararı: Üst üste 8'inci toplantıda sabit kaldı 11 Ocak 2024 09:01
Çin MB parasal genişlemeyi konuşmak için ekonomistlerle bir araya geldi Çin MB parasal genişlemeyi konuşmak için ekonomistlerle bir araya geldi 11 Ocak 2024 08:59
Japonya’da ekonomik görünüm yükseldi Japonya'da ekonomik görünüm yükseldi 11 Ocak 2024 08:56
1990’dan beri ilk kez: Nikkei 225 Endeksi puanı yükseldi 1990'dan beri ilk kez: Nikkei 225 Endeksi puanı yükseldi 11 Ocak 2024 08:56
Çin Başbakan Yardımcısı yabancı yatırımları kolaylaştırma sözü verdi Çin Başbakan Yardımcısı yabancı yatırımları kolaylaştırma sözü verdi 11 Ocak 2024 08:53
ETF analisti Balchunas: Ethereum spot ETF’sinin onaylanma şansı %70 ETF analisti Balchunas: Ethereum spot ETF'sinin onaylanma şansı %70 11 Ocak 2024 08:48
EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Meclis’e geliyor! AK Parti refah payı ve en düşük emekli maaşı için tarih verdi EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Meclis'e geliyor! AK Parti refah payı ve en düşük emekli maaşı için tarih verdi 10 Ocak 2024 19:03
SPK’dan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı için onay bekleyen şirketler SPK'dan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı için onay bekleyen şirketler 10 Ocak 2024 17:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,00
%0,7001
ALTIN
1.004,58
%0,458
EURO
1.004,44
%0,4437
BORSA
1.000,17
%0,0167
DOLAR
1.011,09
%1,1086
ALTIN
1.050,45
%5,0447
EURO
1.067,06
%6,7061
BORSA
1.036,46
%3,6455
DOLAR
1.071,05
%7,1049
ALTIN
1.076,92
%7,6923
EURO
999,41
%-0,0589
BORSA
1.046,58
%4,6581
DOLAR
1.809,51
%80,9506
ALTIN
1.664,14
%66,4138
EURO
1.585,63
%58,5629
BORSA
1.603,58
%60,3582
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler