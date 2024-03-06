CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları

Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaştırma adımları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yapılan açıklamada, sıkı para politikasını destekleyen yeni kararlar alındığı, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye, Türk Lirası ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının ise yüzde 2’ye indirildiği belirtildi.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2024 08:47

Merkez Bankası'nca, sıkı para politikasını destekleyen yeni kararlar aldığını açıklandı. Açıklamada, "Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir" denildi.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı vurgulandı. Açıklamanın devamında, "İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri ile kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlamadan muaf tutulmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
AB ülkeleri doğal gaz tasarrufunu sürdürecek AB ülkeleri doğal gaz tasarrufunu sürdürecek 04 Mart 2024 16:41
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı 05 Mart 2024 09:45
Gram altın rekor tazeledi! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş tüm kritik seviyeleri açıkladı Gram altın rekor tazeledi! Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş tüm kritik seviyeleri açıkladı 04 Mart 2024 16:07
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 83 milyar 137 milyon dolar oldu Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı 83 milyar 137 milyon dolar oldu 04 Mart 2024 15:10
Almanya’da Trump paniği Almanya'da Trump paniği 04 Mart 2024 14:31
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG’ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG'ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar? 04 Mart 2024 11:38
Altının gramı 2 bin 109 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 109 liradan işlem görüyor 04 Mart 2024 11:16
Emtia piyasası temkinli yükseldi Emtia piyasası temkinli yükseldi 04 Mart 2024 11:06
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Mart 2024 10:06
Bitcoin zirveyi tazeledi! BTC yükselişini sürdürecek mi? Uzmanlar yorumladı Bitcoin zirveyi tazeledi! BTC yükselişini sürdürecek mi? Uzmanlar yorumladı 04 Mart 2024 10:23
Brent petrolde OPEC hareketliliği sürüyor Brent petrolde OPEC hareketliliği sürüyor 04 Mart 2024 09:59
Nikkei 225 Endeksi ilk kez 40 bin puanı aştı Nikkei 225 Endeksi ilk kez 40 bin puanı aştı 04 Mart 2024 09:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.020,51
%2,0505
DOLAR
1.018,95
%1,895
EURO
1.001,37
%0,1373
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.117,83
%11,783
DOLAR
1.115,90
%11,59
EURO
1.116,23
%11,6226
ALTIN
949,26
%-5,074
BORSA
1.128,75
%12,8751
DOLAR
1.144,03
%14,4026
EURO
1.182,42
%18,2424
ALTIN
1.022,48
%2,2484
BORSA
1.729,48
%72,9484
DOLAR
1.767,83
%76,783
EURO
1.997,67
%99,767
ALTIN
1.699,90
%69,9899
BORSA
BİST En Aktif Hisseler