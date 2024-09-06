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Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli hızlı trenin, fabrika statik testlerinin tamamlanmasının ardından, 2025'in son çeyreğinde raylara indirilerek dinamik yol testlerinin yapılacağını belirterek, "TÜRASAŞ tarafından üretilecek hızlı trenimiz saate 225 kilometre hıza ulaşacak, her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 vagon bulunacak." ifadesini kullandı.

Oluşturma Tarihi 06 Eylül 2024 15:36

Son Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024 15:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yapım çalışmaları devam eden Milli Hızlı Tren'in tamamen yerli imkanlarla üretildiğini bildirdi.

Bu yılın son çeyreğinde tasarım çalışmalarının tamamlanarak montaj aşamasına geçileceğini ifade eden Uraloğlu, "Milli Hızlı Tren Projesi'nde fabrika statik testlerinin tamamlanmasının ardından, 2025'in son çeyreğinde yerli hızlı tren raylara indirilerek dinamik yol testleri yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, hızlı trenlerin yüksek konforlu olarak tasarlandığına dikkati çekerek, Milli Hızlı Tren Projesi'nin Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"YATIRIMLARIMIZ MEYVELERİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye, artık demir yollarında teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldi. Milli elektrikli tren setleri ile 27 Mayıs 2023'te yolcu seferlerini başlattık. Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. TÜRASAŞ tarafından üretilecek hızlı trenimiz saate 225 kilometre hıza ulaşacak. Her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 vagon bulunacak."

Uraloğlu, hızlı tren setlerinin son teknolojiye sahip donanımlarla üretildiğini belirterek, trenin, kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, temassız hızlı şarj istasyonlu katlanır masaları, konforlu deri ve kumaş koltuk tasarımı, bistro alanında 3 boyutlu hayalet ekran teknolojisi, endirekt aydınlatma sistemi, ferah iç tasarımıyla yolculara maksimum konfor sunacağına dikkati çekti.

TÜBİTAK-Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ile ortak olarak geliştirilen "Milli Cer Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi"nin Hızlı Tren Projesi'nde kullanılacağını bildiren Uraloğlu, "Bu sayede tren setini oluşturan kritik alt bileşenler de yerli ve milli imkanlarla üretildi. Uluslararası standartlara uygun olarak yürütülen projemizin tüm tasarım süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2024'ün son çeyreğinde montaj aşamasına geçilecek." ifadelerini kullandı.

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