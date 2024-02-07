Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari: Fed yalnızca 2-3 faiz indirimi yapabilir

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, piyasa beklentilerinin aksine ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl yalnızca 2-3 kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi.

Kashkari CNBC'ye verdiği röportajda, "Bugün burada otururken, şu anda benim için iki veya üç kesintinin uygun göründüğünü söyleyebilirim. Fakat yine söylüyorum, bazı konularda önyargıda bulunmak istemiyorum; Ama şu ana kadar elimizdeki verilere dayanarak benim öngörüm bu şekilde." dedi.

ASIL SORU: ORANLARI NE HIZDA DÜŞÜRMEYE BAŞLAYACAĞIZ?

Kashkari, "Bize rehberlik etmesi için gerçek enflasyon verilerine bakmamız yeterli. Şu ana kadar veriler son derece olumlu. Umarım devam eder. O zaman asıl soru şu olacak; Oranları ne hızda düşürmeye başlayacağız?" şeklinde konuştu.

Minneapolis Fed Başkanı, ekonominin kayda değer bir şekilde dayanıklılık gösterdiğini, konut piyasasındaki dayanıklılığın şaşırtıcı olduğunu söylerine ekledi.

Kashkari, bu yıl oranları belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy hakkı olmayan bir üyesi.