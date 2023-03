Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, FDIC'nin kontrolüne geçen New York merkezli Signature Bank'ın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Moody's ayrıca, 6 ABD bankasının notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.

Signature Bank'ın kredi notunu "C"ye çeken Moody's First Republic Bank, Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorp, Comerica Inc, UMB Financial Corp ve Intrust Financial Corporation'ın notları da izlemeye aldığını belirtti.