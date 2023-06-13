Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, ABD'de politika faiz oranlarında tepe noktasının yakın olduğunu, ancak daha fazla parasal sıkılaştırma görülmesinin büyük olasılık olduğunu söyledi.

ABD ekonomisinin dayanıklılığı dikkate alındığında Fed'den Haziran veya Temmuz'da bir faiz artırımı daha gelmesinin büyük olasılık olduğunu ifade eden Moodys, "ABD ekonomisinin yavaşlamakta olduğu resmi var, ancak dayanıklı talep ve yüksek enflasyon Fed için Haziran toplantısında bir faiz artırımı olasılığını açık tutuyor" dedi.

FOMC'nin yarın sona erecek toplantıda faizi değiştirmemesi halinde bunun daha fazla faiz artırımına yönelik güçlü olasılık ortaya koyan şahin bir ileri doğru yönlendirme ile birlikte gelip gelmeyeceğine bakacaklarını ifade eden Moody's, "Enflasyonda sürekli bir düşüşe, talepte soğumaya yönelik net kanıtlar olmadan Fed'in faiz artırımlarında kalıcı bir durdurma sinyali vermesini beklemiyoruz" dedi.