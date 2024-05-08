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Morgan Stanley faiz indirimi için Eylül'ü işaret etti

Morgan Stanley Fed faiz indirimi beklentisini değiştirdi. Kuruluş, Fed'den ilk faiz indirimi için beklentisini Eylül'e öteledi.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 08:51

Morgan Stanley, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin görüşünü değiştirerek, politika yapıcıların yapışkan enflasyonla boğuştuğu Temmuz ayından ziyade Eylül ayında bir hamle öngördü.

Morgan Stanley, Federal Açık Piyasa Komitesi'ne Fed faiz oranını her seferinde 25 baz puan olmak üzere 3 kez düşürmesi yönündeki çağrısını tekrarlamaya devam etti.

Morgan Stanley'in Baş ABD Ekonomisti Ellen Zentner yayınladığı yatırımcı notunda, "Temel bileşenlerdeki bir tersine dönüş, önümüzdeki dezenflasyona işaret ediyor, ancak son aylardaki ilerleme eksikliği göz önüne alındığında, FOMC'nin ilk adımı atmak için güven kazanması biraz daha uzun sürecek" dedi.

Zentner, Eylül ayındaki faiz indirimine ilişkin risklerin Temmuz ayındaki indirime kıyasla daha dengeli olduğunu çünkü o zamana kadar Fed'in beş tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve dört kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi daha almış olacağını söyledi.

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