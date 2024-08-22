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Morgan Stanley Meksika için risk profilini yükseltti

Morgan Stanley, yargı reformu karşısında Meksika için risk profilini yükseltti.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 22 Ağustos 2024 08:55

Yatırım bankası Morgan Stanley, Meksika için yatırım görünümünü düşürdü ve federal hükümetin önerdiği yargı reformuna ilişkin endişeler nedeniyle Meksika hisseleri için "underweight" uyarısında bulundu.

Salı günü yayınlanan "Latin Amerika Model Portföyü" raporunda banka, "yürütmenin Kongre'ye gönderdiği yargı reformu önerisinin ardından" Meksika'nın notunu düşük ağırlığa indirdiğini söyledi.

Zayıf yatırım görünümü Meksika hisse senetleri için etkili bir "sat" tavsiyesi.

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