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Morgan Stanley: Sıfır faiz ve enflasyon dönemi sona erdi

Morgan Stanley CEO'su Ted Pick, sıfır faiz ve enflasyon döneminin sona erdiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2024 09:09

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2024 09:10

Morgan Stanley CEO'su Ted Pick, kolay para ve sıfır faiz günlerinin kesin olarak geçmişte kaldığını söyledi. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle uluslar ve ideolojiler arasındaki çatışmaların geçmişte kaldığını savunan 1992 tarihli ünlü Francis Fukuyama kitabı "The End of History and the Last Man "e atıfta bulun Pİck, "Mali baskının, sıfır faiz oranlarının ve sıfır enflasyonun sonu geldi, bu dönem bitti. Faiz oranları daha yüksek olacak, dünya genelinde meydan okunacak. Ve 'tarihin sonu'nun sonu - jeopolitik geri döndü ve önümüzdeki on yıllar boyunca mücadelenin bir parçası olacak" dedi.

Suudi Arabistan'daki Future Investment Initiative'de konuşan Pick, halka açık şirketlerin karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Pick, "Covid'in ve sıfır faizlerin şekerini yüksek tuttuk, böylece küçük şirketler çok fazla iş planı olmadan halka açılabildi ve sonra neredeyse hiçbir şeyin olmadığı yaklaşık 18 ay boyunca oldukça zor bir dönem geçirdik. Ve şimdi daha normalleşmiş bir tempo gibi geliyor. Halka açık bir şirket olmak daha zor" dedi.

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