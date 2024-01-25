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Morgan Stanley: TCMB 4. çeyreğe kadar faizi sabit tutabilir

Morgan Stanley ekonomistlerinden Hande Küçük, yayımladığı notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gerçekleştirmesini beklediği ilk faiz indirimine ilişkin tahminlerini paylaşarak, "Faiz oranlarının 2024'ün 4. çeyreğine kadar sabit kalacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2024 15:45

Son Güncelleme Tarihi 25 Ocak 2024 15:45

Morgan Stanley ekonomistlerinden Hande Küçük, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirmesini beklediği ilk faiz indirimine ilişkin tahminlerini paylaştığı bir not yayınladı.

Notta, yapılan ücret ve fiyat artışları ile kamu harcamalarındaki artışın 2024 yılının ilk çeyreğinde enflasyonu artacağına işaret edildi.

Morgan Stanley, enflasyon görünümüne ilişkin olarak yaptığı tahminde şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon görünümü hâlâ Merkez Bankası'nın Mayıs ayında yıllık olarak yüzde 70-75 aralığında zirveye ulaşacağını öngören yakın vadeli tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu görünse de, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine yönelik yukarı yönlü riskler 2024'ün ikinci yarısı ve sonrasında daha belirgin görünüyor."

Morgan Stanley söz konusu notta, "Faiz oranlarının 2024'ün 4. çeyreğine kadar sabit kalacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Notta, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyondaki düşüş hızına ilişkin riskler göz önüne alındığında, ilk faiz indiriminin 2024 yılının 4. çeyreğinde yapılabileceği öngörüldü. Diğer taraftan Banka, politika faizinin Ocak ayındaki yüzde 45'lik zirve seviyesinden sonra sene sonunda yüzde 40'a ulaşacağını tahmin etti.

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