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Morgan Stanley: Trump'ın önerdiği gümrük vergileri ABD'nin ekonomik büyümesine zarar verecek

Morgan Stanley'nin baş küresel ekonomisti Seth Carpenter, Donald Trump'ın önerdiği gümrük vergilerinin 2026'ya kadar ABD'nin ekonomik büyümesine zarar vereceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2024 07:30

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2024 07:31

Morgan Stanley'nin baş küresel ekonomisti Seth Carpenter, Trump'ın önerdiği tüm gümrük vergilerinin bir kerede yürürlüğe girmeleri durumunda ekonomide "büyük bir negatif şok" yaratabileceklerini söyledi.

Morgan Stanley'nin bu tarifelerin 2025'e yayılacağına dair baz senaryosunu koruyan Carpenter, bunların daha yüksek enflasyona yol açacağını savundu.

Carpenter, "2026'ya doğru, bu tarifeler ve diğer bazı politikalar nedeniyle ABD'de büyümenin büyük ölçüde düşmeye başlayacağını düşünüyoruz" uyarısında bulundu ve "Çok açık, tarifeler enflasyonu artırıyor. Çok açık ki, gümrük tarifeleri sadece tarifelerin uygulandığı ülkeler için değil, ABD için de büyüme üzerinde bir engel teşkil ediyor" diye ekledi.

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