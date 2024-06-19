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NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırdı

NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu, 2024 için tahmini verilere göre Gayrisafi Yurt İçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya ayırma hedefini tutturdu.

Oluşturma Tarihi 19 Haziran 2024 15:27

Son Güncelleme Tarihi 19 Haziran 2024 15:27

NATO, müttefik ülkelerin savunma harcamalarıyla ilgili 2024 öngörülerini içeren bir rapor yayımladı. Açıklanan verilere göre, müttefik ülkelerin savunma harcamaları toplam 1,47 trilyon dolara çıktı.

En fazla savunma harcamasını ise sırayla ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Hollanda ve İspanya yaptı.

GSYH'NİN EN AZ YÜZDE 2'SİNİ SAVUNMAYA AYIRMA HEDEFİ

Bütçesinden savunmaya en çok pay ayıran ülke yüzde 4,12 ile, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en fazla etkilenen ülkelerden Polonya oldu.

Rusya'nın nükleer silah konuşlandırdığı Belarus'a komşu Polonya'yı, yüzde 3,43 ile Rusya'nın sınır komşusu Estonya takip etti. ABD ise yüzde 3,38 ile Estonya'nın ardından geldi.

NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini yalnızca Belçika, Kanada, Hırvatistan, Lüksemburg, İtalya, Portekiz, Slovenya ve İspanya tutturamadı.

Türkiye'nin bu hedefi tutturan ülkelerden Fransa'yı da geride bırakması dikkati çekti. Bu hedef, NATO tarafından Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Galler Zirvesi'nde belirlenmişti.

2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu konudaki çağrılarına ağırlık vermişti.

Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada bu yıl NATO müttefiklerinin 20'den fazlasının bu yıl yüzde 2'lik hedefi tutturacağını duyurmuş, hedefin belirlendiği 2014'te sadece 3 NATO üyesinin GSYH'sinin yüzde 2'sini savunma alanına yatırdığını vurgulamıştı.

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