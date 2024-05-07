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New York Fed Başkanı faiz indirimini işaret etti

New York Fed Başkanı John Williams, "Fed'in bir sonraki hamlesi muhtemelen faiz oranlarını düşürmek olacak" açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 07 Mayıs 2024 08:54

New York Fed Başkanı John Williams, merkez bankasının bir sonraki hamlesinin muhtemelen faiz oranlarını düşürmek olacağını söyledi; Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair bir zaman çizelgesi belirtmedi.

Williams, Milken Enstitüsü 2024 Küresel Konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eninde sonunda faiz indirimine gideceğiz," ancak para politikasının şu an için "çok iyi bir yerde" olduğunu söyledi.

FOMC'nin oy hakkına sahip bir üyesi olan Williams, Fed'in tercih ettiği ölçüt enflasyonun %2,7 ile hedef oranın oldukça üzerinde seyrettiğini gösterdiğinden, faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesinden düşürmek için bir zaman çizelgesi sunmadı. Gıda ve enerji hariç tutulduğunda, temel çekirdek enflasyon %2,8 ile daha da yüksek çıkmıştı.

Williams, ekonominin geçen yıl daha hızlı büyümesinin ardından ABD gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) bu yıl %2 ila %2,5 arasında artmasını beklediğini söyledi.

Williams ayrıca Fed'in bilanço büyüklüğünü küçültme çabalarının iyi gittiğini ve finansal piyasaları sarsmadığını söyledi.

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