New York Fed Başkanı John Williams, ekonomik görünüm gerektirdiği takdirde Fed'in faizi 50 baz puan artırmasına da açık olduğunu söyledi.

Katıldığı bir sanal etkinlikte konuşan Williams, gelecek toplantılarda faiz konusunda atılacak adımın ekonominin nasıl performans gösterdiğine ve nasıl bir performans göstermesinin beklendiğine bağlı olacağını söyledi.

"Doğru kararın ne olacağı o toplantı dönemindeki duruma bağlı olacak" diye konuşan Williams, "Eğer 50 baz puan faiz artırımı uygun olur ise, bunu yapmamız gerektiğini düşünürüm. Eğer 25 baz puan artırmak uygun olur ise o zaman onu yapmamız gerekir" dedi.