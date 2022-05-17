New York Fed Başkanı John Williams, finansal piyasalarda likidite şartlarının kötüleşmesini normal karşıladı. Williams, ABD'nin para politikasının değişmekte olduğu ve küresel gelişmelere ilişkin belirsizliğin oynaklığı artırdığı dönemde likidite şartlarının kötüleşmesinin beklenen bir durum olduğunu söyledi.

"PİYASALAR GELEN VERİLERİ SİNDİRİYOR, BUNLAR NORMAL"

"Küresel ortamda, çok fazla belirsizlik ve bir çok gelişme yaşanıyor. Para politikasında daha normal faizlere doğru güçlü adımlar attığımızı düşünüyorum" diye konuşan Williams, "Hazine kağıdı piyasasında görülen oynaklığın bir kısmı bununla ilişkili, piyasalar gelen verileri sindiriyorlar" dedi.

Williams, ABD Hazine kağıtlarında likiditenin kötüleştiği işaretlerinin "az veya çok" piyasada artan oynaklıkla paralel olduğunu belirtti.