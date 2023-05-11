NIESR yayınladığı yeni makroekonomik tahminlerinde, 2023 sonunda enflasyonun OBR'nin Mart ayında ortaya koyduğu yüzde 2,9 ve BoE'nin yüzde 3,9 beklentilerinin çok üzerinde yüzde 7,4 olacağını tahmin etti.

2024 yıl sonu için enflasyon tahminini de yüzde 3,9 olarak duyurdu. Şubat ayı raporunda 2023 ve 2024 sonu için enflasyon tahminleri yüzde 8,3 ve yüzde 4,2 olmuştu.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine 2025'in son çeyreğine kadar dönmesinin muhtemel olmadığını da vurguladı.

2023 ve 2024 için GSYH büyüme tahminlerini de yüzde 0,2 ve yüzde 1,0'dan yüzde 0,3 ve yüzde 0,6'ya revize eden NIESR, BoE'nin faiz oranının bugün yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye yükselteceğini tahmin etti.