Nomura, Fed'in Haziran ve Temmuz aylarında faizi 75'er baz puan artıracağını öngördü. Kurum bu kararların Mayıs ayındaki 50 baz puanlık artış sonrası alınacağını tahmin etti.

Fed yetkililerinden para politikası patikasına ilişkin yönlendirmeler birbirini izlerken, piyasa aktörleri de Fed beklentilerini revize ediyor.

Bu aktörlerden biri de Nomura oldu. Fed ile ilgili beklentisini değiştiren Nomura, Mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışının ardından, Haziran ve Temmuz aylarında da 75'er baz puanlık artış yapılacağını öngördü.

Nomura Küresel Piyasalar Araştırma Müdürü Rob Subbaraman Fed'in nötr faize ulaşmak için önden yüklemeli faiz artışları yapmasını beklediklerini belirtti.

Nomura'nın yeni analizi Fed yetkililerinin şahin açıklamalarının ardından geldi.

POWELL'DAN 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ SİNYALİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu ifade etti.

Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine Avrupa'ya kıyasla biraz daha uzakta olduğunu belirten Powell, savaşın etkilerinin ABD'de yukarı yönlü enflasyon baskısı olarak hissedileceğini kaydetti.

Powell, ABD ekonomisinin çok güçlü ve çok iyi performans gösterdiğine işaret ederek, iş gücü piyasasının ise olağanüstü derecede sıkı olduğunu anlattı.

Resesyon olmadan enflasyonu düşürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Powell, bunu gerçekleştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktardı.

Powell, Fed'deki birçok kişinin bir veya birden fazla kez 50 baz puanlık faiz artışının uygun olacağına inandığını belirterek, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." dedi.

Enflasyon halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala daha destekleyici olduğuna işaret eden Powell, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Powell, "Mayıs ayı toplantısı için 50 baz puanın masada olacağını söyleyebilirim." dedi.