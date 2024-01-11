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OECD Japonya Merkez Bankası'nı faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya çağırdı

OECD, enflasyonun %2 hedefinin etrafında kalması ve ücret artışının devam etmesi halinde Japonya Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz oranlarını kademeli olarak artırması ve tahvil getiri kontrol politikasını daha esnek hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 09:06

OECD, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) 10 yıllık tahvil getiri hedefini yükselterek veya kısa vadeli bir getiri hedefine geçerek YCC'yi (getiri eğrisi kontrolü) daha esnek hale getirme çabalarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

OECD, Japonya'ya ilişkin 2024 raporunda BOJ'un ayrıca enflasyonun %2'lik hedef etrafında kalması, ücret artışının hızlanması ve çıktı açığının kapanması halinde 2024 başından itibaren kısa vadeli faizleri kademeli olarak artırması gerektiğini vurguladı.

Raporda, BOJ'un 2013 yılında uygulamaya koyduğu fiyat hedefine ulaşma beklentileri hakkında "Japonya bir dönüm noktasında, enflasyonun %2'lik enflasyon hedefi etrafında kalıcı olarak yerleşmesi, kuruluşundan bu yana herhangi bir zamanda olduğundan daha olası" denildi.

Raporda, "Getiri eğrisi kontrolünün yürütülmesinde daha fazla esneklik ve kısa vadeli politika faiz oranında kademeli ve ılımlı bir artış, sürdürülebilir enflasyon ve ücret dinamikleri tahminlerine dayanarak garanti altına alınmaktadır" ifadeleri de yer aldı.

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