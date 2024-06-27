Önümüzdeki iki PPK toplantısının tarihleri değiştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) önümüzdeki iki Para Politikası Kurulu toplantılarının tarihleri değiştirildi.

23 TEMMUZ 2024 VE 20 AĞUSTOS 2024 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2024 ve 22 Ağustos 2024 olarak ilan edilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının tarihleri, Başkan Dr. Fatih Karahan'ın ilgili tarihlerde G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak olması nedeniyle, sırasıyla 23 Temmuz 2024 ve 20 Ağustos 2024 olarak değiştirildi.