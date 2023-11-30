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OPEC+ kesinti kararını tartışacak

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu müttefik üreticiler bugün yapılacak OPEC+ toplantısında ürettikleri ham petrol miktarında kesintiye gitme konusunda anlaşmaya çalışacaklar.

Oluşturma Tarihi 30 Kasım 2023 09:13

Son Güncelleme Tarihi 30 Kasım 2023 09:13

Analistlere göre OPEC+ üyeleri üretim kesintileri konusunda uzlaşmaya varmakta zorlanıyorlar. Rystad Energy petrol piyasası araştırmaları kıdemli başkan yardımcısı Jorge Leon, grubun Pazar günü yapılması planlanan toplantısını dört gün ertelemesinin yeni bir anlaşmanın zor olacağına işaret ettiğini söyledi.

Leon, "Zorluklara rağmen, OPEC+'nın üretimi azaltmak için bir anlaşmaya varmasını bekliyoruz. Zira, her üye ülke 2024 yılına kadar fiyatları desteklemek için üretimi azaltma ihtiyacını kabul ediyor" dedi.

Asıl soru, bazıları Haziran ayında Viyana'da yapılan son OPEC+ toplantısında daha düşük üretim hedeflerini kabul etmiş olan 23 üye ülke arasında bu miktarın nasıl paylaştırılacağı.

Bir diğer büyük soru ise Suudi Arabistan ve Rusya'nın sırasıyla günlük 1 milyon varil ve 500.000 varillik ek gönüllü kesintilerini bu yılın ötesine, 2024'e uzatıp uzatmayacakları.

Rusya, Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğu için daha fazla petrol geliri istiyor. IMF'in son tahminine göre Suudi Arabistan'ın da planladığı harcama hedeflerine ulaşabilmesi için varil başına yaklaşık 86 dolar kazanması gerekiyor.

Suudiler, krallık ekonomisinin iddialı bir revizyonunu finanse etmeye, petrole olan bağımlılığını azaltmaya ve genç nüfus için istihdam yaratmaya çalışıyor.

Şimdi, Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerinin, diğer ülkelerin üretimlerini artırmasıyla OPEC'in petrol arzı üzerindeki etkisini azaltma riski artıyor.

Leon, "Krallık, arzı sınırlandırarak fiyatları yüksek tutma arzusunu, bunu yapmanın toplam pazar payında daha fazla düşüşe yol açacağını bilerek dengeliyor" dedi.

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