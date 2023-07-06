OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, OPEC üyelerinin dört ülkenin üyeliğine davet edilmelerinde anlaştıklarını duyurdu.

Viyana'da düzenlenen 8'nci OPEC seminerinin ardından açıklama yapan Genel Sekreter Al Ghais'in verdiği bilgiye göre Azerbaycan, Malezya, Brunei ve Meksika üyeliğe davet edilecekler.

Al Ghais, OPEC seminerine katılan bakanların piyasa şartlarını gözden geçirdiklerini ve petrol piyasasında istikrarın, dengenin sağlanması çabalarının sürdürürken, OPEC üyesi olmayan ülkeler ile danışmalara devam etmek konusunda anlaştıklarını da vurguladı.