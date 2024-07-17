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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Mayıs 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 4,5 milyar dolar artarak 168,5 milyar dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 17 Temmuz 2024 14:18

Son Güncelleme Tarihi 17 Temmuz 2024 14:20

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu mayısta 2023 sonuna kıyasla 4,5 milyar dolar yükselerek 168,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 2,4 milyar dolar artarak 157,3 milyar dolara yükselirken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 2,1 milyar dolar artışla 11,2 milyar dolar oldu.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları mayısta 2023 sonuna göre 365 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 2,6 milyar dolar yükselişle 17,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 97 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 41 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 275 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 762 milyon dolar artarak 10,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, mayısta 2023 sonuna göre 1,3 milyar dolar artışla 5,8 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 382 milyon dolar düşüşle 1,3 milyar dolara geriledi.

1 YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 51 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 583 milyon dolar azalarak 106,7 milyar dolara düştü. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 1,7 milyar dolar artışla 9,6 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 157,3 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58'i dolar, yüzde 35,5'i avro, yüzde 2,4'ü Türk lirası ve yüzde 4,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 44,4'ünü dolar, yüzde 18,8'ini avro, yüzde 32,5'ini Türk lirası ve yüzde 4,3'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,8'i finansal kuruluşlara, yüzde 62,2'si finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 75,7'si finansal kuruluşlara ve yüzde 24,3'ü finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 51 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

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