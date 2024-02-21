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Para transferlerine yönelik tutar aralıkları güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para transferlerine yönelik tutar aralıklarını 2024 yılı için güncellendi.

Oluşturma Tarihi 21 Şubat 2024 09:54

Son Güncelleme Tarihi 21 Şubat 2024 09:54

TCMB tarafından "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de belirtilen para transferlerine yönelik tutar aralıkları 2024 yılı için güncellendi.

Türkiye Bankalar Birliği, yeni tutar aralıkları; faiz veya kâr payı dışında alınacak ücret, komisyon ve masraf türlerinin karşılaştırılabilir formatta gösterilebilmesini teminen hazırlanan internet sitesine, yapılan güncellemeyle eklendiğini bildirdi.

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