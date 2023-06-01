Harker, finansal istikrar konulu bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu toplantıya, faiz artırımını atlamamız gerektiğini düşünerek gidiyorum. Bununla birlikte, Cuma günü açıklanacak olan ABD iş gücü piyasasıyla ilgili veriler fikrimi değiştirebilir" dedi.

Fed'in tek bir toplantıda faiz artışını "atlaması" fikrine destek veren Fed yetkililerine katılan olan Harker, uzun bir süre boyunca faiz artışlarını "duraklatmak" yerine bir toplantıyı "atlamayı" desteklediklerini vurguladı.

Duraklama kelimesini sevmediğini belirten Harker, "Bir duraklama, bir süre orada bekleyeceğinizi söyler" dedi. Harker, faizlerin daha uzun bir süre sabit tutabileceği anın henüz gelmediğini de belirtti.

Harker ayrıca, enflasyonun gerçekleştirilmiş faiz artışlarına yeterince duyarlı olmadığı durumda Fed'in daha fazla artış yapmaya hazır olması gerektiğini de belirterek, "Bunu yapmaya istekliyim, ancak biraz zaman vermek istiyorum" dedi.