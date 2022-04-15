Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in aşırı yüksek enflasyonu aşağı getirmek için faiz oranlarını artırmaya ihtiyacı olduğunu, ancak faiz artırımının çok hızlı veya agresif olmaması gerektiğini söyledi.

"PARASAL DESTEĞİ GERİ ÇEKMEMİZ GEREKTİĞİ AÇIK"

"Politika sıkılaştırmada aşırıya kaçılmasını istemiyoruz. Yapmak istemediğimiz şey işgücü piyasasını bastırmak" diye konuşan Harker, "Parasal desteği geri çekmemiz gerektiği açık, ancak faizler konusunda acele edilmemesi gerekiyor dedi.

Fed'in enflasyonu yükselten arz sıkıntılarını ortadan kaldırmak konusunda çok fazla şey yapamayacağını belirten Harker, Fed'in talebi etkileyebileceğini belirtirken, uygulanan sıkı para politikasının bu yıl ABD ekonomisinde büyümeyi yüzde 3,5 civarına ve gelecek iki yıl yüzde 2-2,5 seviyesine indirebileceğini de vurguladı.

Enflasyonun bu yıl gerilemeye başlayacağını da öngören Harker, 2022 sonunda enflasyonun yüzde 4 civarına ve gelecek 2 yılda Fed'in yüzde 2 hedefine düşmesini beklediğini de belirtti.

Harker, Fed'in bilançosunu küçültmeye yakın zamanda başlaması ve bunu bir otomatik pilota bağlaması gerektiğini de savundu.