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Pimco BOJ'un faiz politikası değişikliği için tarih verdi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) negatif faiz oranı politikasını Mart ayı gibi kısa bir süre içinde terk edebileceğini ve bu yıl birden fazla artış yaparak ülkenin devlet tahvilleri için düşüş görünümünü artırabileceğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 09:02

Pimco'ya göre, Japonya Merkez Bankası (BOJ) negatif faiz oranı politikasını Mart ayı gibi kısa bir süre içinde terk edebileceğini ve bu yıl birden fazla artış yaparak ülkenin devlet tahvilleri için düşüş görünümünü artırabileceğini bildirdi.

Pimco yayınladığı piyasa görünümü raporunda, BOJ'un faizi yılsonuna kadar %0,25'e yükseltmeden önce, Mart veya Nisan ayında gösterge faiz oranını %0'a yükseltmesinin beklendiğini söyledi. Pimco'ya göre ücret artışının hızlanması ekonomide kalıcı enflasyon yaratacak ve negatif faizlerden çıkış için "destekleyici" koşullar sağlayacak.

Pimco'nun fon yöneticilerinden Stephen Chang verdiği bir röportajda, "%0,25'e ulaşmak için muhtemelen iki aşamalı bir hareket olaca," dedi. Artışın 10 baz puanlık ve ardından 15 baz puanlık artışlarla olabileceğini söyleyen Chang, Pimco'nun görüşlerine dayanarak bazı stratejilerde Japon tahvil piyasasına kıyasla daha düşük bir maruziyeti tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

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