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Pimco: Fed faiz oranlarını öngörülebilir gelecekte sabit tutacak

Tahvil fonu devi Pimco, Fed'in faiz oranlarını öngörülebilir seviyede sabit tutacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2025 08:58

Son Güncelleme Tarihi 23 Ocak 2025 08:59

Tahvil fonu devi Pimco, merkez bankacıları Donald Trump'ın politikaları konusunda netlik beklerken, Fed'in faiz oranlarını "öngörülebilir gelecekte" sabit tutmaya hazır olduğunu ve hatta borçlanma maliyetlerini artırabileceğini söyledi.

2 milyon dolarlık varlık yöneticisinin baş yatırım sorumlusu Dan Ivascyn, ABD merkez bankasının "veri cephesinde veya politika cephesinde daha fazla netlik" olana kadar faiz oranlarını sabit tutmasını beklediğini söyledi.

Ivascyn'in açıklamaları, Wall Street'te Donald Trump'ın kapsamlı gümrük tarifelerini yürürlüğe koyma planlarını gerçekleştirmesi halinde, ABD ekonomisinin beklenenden daha dirençli olduğu bir dönemde daha yüksek enflasyonu körükleyebileceği endişesiyle Fed'in faiz indirim döngüsünün geleceğine ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde geldi.

Financial Times'a verdiği röportajda Ivascyn, "Uygulanmakta olan birçok politika uzun vadede büyüme [ve] verimlilik için çok ama çok olumlu olabilir" dedi ve "uzun vadede mantıklı olabilecek ancak kısa vadede bazı baskılara yol açabilecek şeyler arasında bir gerilim" olduğunu sözlerine ekledi.

Ivascyn, faiz artışlarının "kesinlikle mümkün" olduğunu, ancak temel senaryosunun bu olmadığını belirterek, tüketicilerin enflasyon beklentilerinde - genellikle öncü bir gösterge - artışa işaret eden birkaç yeni ankete işaret etti. "Enflasyon perspektifinden henüz ormandan çıkmadık" dedi.

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