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Piyasa, ECB'nin faiz indirimini bugün yapacağından emin

Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nınm2019 'dan bu yana ilk faiz indirimini bugün yapacağından emin.

Oluşturma Tarihi 06 Haziran 2024 09:10

Piyasa, Avrupa Merkez Bankası'nın bugün yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında 2019 yılından bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğinden emin.

ECB'nin enflasyon ile mücadelesini sürdürdürğü mesajı vermeye devam ederken mevduat faizini yüzde 4'ten yüzde 3,75'e indirmesi bekleniyor.

Reuters tarafından yapılan ankete katılan 82 ekonomistin tamamı ECB'nin 25 baz puan faiz indiriceği görüşünde.

ECB beklentiler yönünde hareket eder ise Kanada, İsveç ve İsviçre'nin yer aldıkları faiz indirim kervanına katılacak ve faiz indirimi yönünde Fed üzerindeki baskıyı artıracak.

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