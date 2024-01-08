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Piyasa para birimleri için görünüm "nötr "e yükseltti

Morgan Stanley, gelişmekte olan piyasa para birimleri için görünümü "düşüş"ten "nötr"e yükseltti.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2024 15:50

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2024 15:50

Morgan Stanley, Pazartesi günü gelişmekte olan piyasa para birimlerine ilişkin görüşünü "düşüş"ten "nötr"e çekerek, küresel faizlerin değişken olabileceğini ve doların geçen yılın sonundaki düşüşünün aşırıya kaçmış olabileceğini, ancak Gelişmekte olan Piyasa para birimi değerlemelerinin şu anda "adil" olduğunu söyledi.

Morgan Stanley yayınladığı yatırımcı notunda, "Fed'in yaklaşan Ocak FOMC toplantısında biraz daha şahin bir ses çıkarma riski var. Böyle bir dinamik, EM FX'in ralli göz önüne alındığında buradan önemli ölçüde satılacağı anlamına gelmiyor. Aksine, piyasanın muhtemelen menzile bağlı olacağını gösteriyor" dedi.

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